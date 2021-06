Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX tendiert eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke mit geringen Aufschlägen.

2. Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte schwächer

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 0,57 Prozent auf 29.272,18 Punkte. Die chinesischen Märkte zeigen sich ebenfalls schwächer: Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,77 Prozent auf 3.529,11 Zähler abgibt, geht es für den Hang Seng in Hongkong um 0,23 Prozent nach unten auf 28.573,35 Einheiten. (7.12 Uhr MESZ)

3. SAP setzt weiter auf mittelfristig schnelleres Wachstum

Europas größter Softwarehersteller SAP will trotz kurzfristigen Gegenwinds einen langen Atem beim schnelleren Umbau zum Cloudanbieter beweisen. Zur Nachricht

4. Fed dürfte ultralockeren Kurs trotz Inflationsschubs beibehalten

Obwohl die Inflation in den USA zuletzt kräftig zunahm, erwarten die Finanzmärkte von der Notenbank Fed vorerst keine Weichenstellung für ein Ende der ultralockeren Geldpolitik . Zur Nachricht

5. Sixt-Aktie: Erich Sixt übergibt die Sixt SE an seine Söhne

Generationswechsel an der Spitze von Deutschlands größtem Autovermieter: Eine Woche vor seinem 77. Geburtstag übergibt Vorstandschef Erich Sixt am Mittwoch das Steuer an seine beiden Söhne Alexander und Konstantin. Zur Nachricht

6. Ericsson-Studie: Langsamer Start für 5G in Westeuropa

Beim Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration (5G) liefern sich Nordamerika, Nordostasien und die Golf-Staaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während Westeuropa einen langsamen Start hinlegt. Zur Nachricht

7. Erneut Arbeitsausfall im VW-Stammwerk wegen fehlender Halbleiter

Wegen des Mangels an Halbleiter-Bauteilen soll es in Teilen des Volkswagen-Stammwerks in Wolfsburg in der kommenden Woche erneut zu Arbeitsausfällen kommen. Zur Nachricht

8. PharmaSGP übernimmt Markenportfolio von GlaxoSmithKline

Die PharmaSGP Holding SE verstärkt sich bei frei verkäuflichen Medikamenten. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise weisen den fünften Handelstag in Folge positive Vorzeichen auf. Am Morgen verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,52 auf 72,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 74,58 Dollar anzog.

10. Euro zeigt sich kaum verändert

Der Euro-Kurs hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2128 US-Dollar gehandelt.

Bildquellen: Schroders