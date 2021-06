Vor Fed-Entscheid: DAX startet in Grün -- Börsen in Fernost geben nach -- SAP setzt weiter auf mittelfristig schnelleres Wachstum -- GlaxoSmithKline, Oracle, VW im Fokus

Für Beiersdorf läuft es wieder besser - Jefferies rät zum Kauf. Fed dürfte ultralockeren Kurs trotz Inflationsschubs beibehalten. Sixt-Aktie: Erich Sixt übergibt an seine Söhne. Ericsson-Studie: Langsamer Start für 5G in Westeuropa. Erneut Arbeitsausfall im VW-Stammwerk wegen fehlender Halbleiter.

Die Anleger in Deutschland zeigen sich zum Handelsstart am Mittwoch vorerst zurückhaltend. Der DAX startete mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 15.756,83 Punkten in den Tag. Der TecDAX folgt dem Leitindex und notiert im frühen Handel etwas höher. Im Fokus des Handelstages stehen die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die am Abend anstehen. "Das ist wieder so ein Tag, der erst abends richtig losgeht. Auf dem Parkett warten alle auf die Fed", so Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. Trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation gab die US-Amerikanische Zentralbank bis zuletzt immer wieder an, an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten zu wolen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zur Wochenmitte halten sich Anleger an den europäischen Börsen zurück. Der EuroSTOXX 50 kommt zum Ertönen der Startglocke am Mittwoch kaum vom Fleck. Das zentrale Ereignis bleibt der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Bis dahin dürften die Impulse am Markt größtenteils fehlen, so ein Marktbeobachter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der US-Aktienmarkt gab am Dienstag nach. So eröffnete der Dow Jones kaum verändert und fiel anschließend in die Verlustzone. Er beendete den Handel letztlich mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 34.299,73 Punkte. Daneben gab der NASDAQ Composite anfänglich geringfügig und sank danach tiefer ins Minus. Er beendete den Tag letztlich 0,71 Prozent leichter bei 14.072,86 Zählern. Die Anleger warteten gespannt auf den Zinsentscheid der US-Notenbank und wollten sich im Vorfeld anscheinend nicht mehr groß neu positionieren. Zwar wird nach der zweitägigen Tagung am Mittwoch nicht mit einem Zinsschritt gerechnet, aber die Aussagen der Währungshüter hinsichtlich des Inflationsthemas werden mit Spannung erwartet. "Die spannendste Frage wird sein, ob die Fed schon über eine Rückführung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe nachdenkt", sagte ein Experte laut dpa. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken