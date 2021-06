Milliarden-Investition: Amazon baut Cloud-Services in Spanien aus

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.790,00 EUR

• AWS eröffnet neue Region in Spanien Mitte 2022• Versorgung mit erneuerbaren Energien• Investitionen in Höhe von drei Milliarden US-Dollar

Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des Handelsgiganten Amazon, hat kürzlich angekündigt, seine neue Rechenzentrumsregion in Spanien früher als ursprünglich angenommen eröffnen zu können. Statt 2023 wurde der Start nun auf Mitte 2022 vorverlegt, wie Reuters berichtet.

Neue AWS-Rechenzentren in Spanien

Die neue Infrastrukturregion wird sich in der nördlichen Region Aragonien befinden und über drei Rechenzentren verfügen. Diese werden ihre eigene unabhängige Stromversorgung, Kühlung und Sicherheit haben, schreibt Reuters. Im Rahmen der Projekte für erneuerbare Energien hat Amazon bereits eine Solaranlage in Zaragoza, ebenfalls in der Region Aragonien, aufgebaut. Dem E-Commerce-Riesen zufolge "werden diese neuen Projekte die Rechenzentren von Amazon Web Services mit erneuerbarer Energie versorgen", zitiert Reuters.

"Mit der Eröffnung unserer ersten Infrastrukturregion in Spanien wollen wir das Wirtschaftswachstum im ganzen Land unterstützen", verkündete Amazon weiter in einer entsprechenden Erklärung. Bislang gibt es zwar bereits drei Edge-Standorte in Mailand, die Einrichtung in Aragonien wird allerdings die erste dedizierte Region des Handelsgiganten in Spanien sein. "Die neue Region zeigt auch die kontinuierliche Investition von AWS in das Land, die 2012 in Madrid begann, als wir unseren ersten AWS Edge-Standort ankündigten."

In den nächsten zehn Jahren wolle Amazon nun rund drei Milliarden US-Dollar in Spanien investieren, berichtet CNBC. Dieses Geld umfasst den Investitionsaufwand, Baukosten, den Import von Geräten sowie Betriebskosten wie etwa Gehälter für die rund 1.300 Mitarbeiter, die in Spanien eingestellt werden sollen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Ioan Panaite / Shutterstock.com