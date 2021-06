JPMorgan kauft digitalen britischen Vermögensverwalter Nutmeg - JPMorgan-Aktie schwächer

Einen Preis nannten weder Nutmeg noch JPMorgan

Die Übernahme passt in die Strategie der US-Bank, die im Laufe des Jahres ein digitales Angebot in Großbritannien an den Start bringen will. "Wir bauen Chase in Großbritannien aus dem Nichts auf mit nur der neuesten Technologie und setzen den Kunden in den Mittelpunkt unseres Angebots. Das sind Prinzipien, die Nutmeg mit uns gemeinsam hat", sagte Sanoke Viswanathan, Chef der Sparte International Consumer von JP Morgan.

Aktuell fällt die JPMorgan-Aktie an der NYSE um 1,54 Prozent auf 153,86 Dollar.

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com