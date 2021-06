Livestream-Shopping: So will sich Alibaba gegen Amazon, Google & Co. durchsetzen

• Alibaba kündigt neue Cloud-Computing-Produkte an• Wettbewerbsvorteil gegenüber Amazon, Google & Co. schaffen• Livestream-Shopping gewinnt an Popularität

Alibaba will weiter expandieren und hat dazu eine Vielzahl neuer Cloud-Computing-Produkte auf den Markt gebracht. Während der E-Commerce-Gigant bis Ende des Jahres ein neues Rechenzentrum auf den Philippinen eröffnen möchte, soll auch ein drittes Rechenzentrum in Indonesien in Betrieb genommen werden. Das kündigte der Online-Handelsriese kürzlich auf dem Alibaba Cloud Summit 2021 an.

Cloud-basiertes Livestreaming bringt neue Hoffnung

Der Fokus liegt aber vor allem auf einer Neuheit: einem Cloud-basierten Livestreaming-Produkt für Online-Shopping, denn Cloud Computing gilt als wichtiger Gewinntreiber für Alibaba. Auf dem diesjährigen Alibaba Cloud Summit sagte Jeff Zhan, Präsident von Alibaba Cloud Intelligence: "Als einer der führenden Anbieter und vertrauenswürdigen Partner auf dem globalen Cloud-Markt ist technologische Innovation das Herzstück der langfristigen Entwicklung von Alibaba Cloud. Die Einführung neuer Produkte und Lösungen sowie die kontinuierliche Verbesserung der Produktfunktionen helfen uns, unser Versprechen gegenüber unseren globalen Kunden und Partnern zu erfüllen. Die Beschleunigung der digitalen Transformation und der Einsatz neuer Technologien ist besonders in Asien ermutigend und motiviert uns, unsere Innovations- und F&E-Fähigkeiten ständig zu verbessern, um an der Spitze der Branche zu bleiben".

Mithilfe des neuen Produktes soll es Online-Händlern nun möglich sein, Livestream-Shopping-Funktionen auf ihren Websites oder in ihren Apps anzubieten. Diese werden letztendlich in der Cloud von Alibaba gehostet, wie das Unternehmen in einer entsprechenden Pressemitteilung erklärte. In einer Mail an TechNode erklärte der Konzern zudem, er plane, seine Livestreaming-Technologie zu nutzen, einschließlich "verteilter Echtzeit-Videoverarbeitungstechnologie" und "ununterbrochener Signalübertragung", um Kunden zu helfen, die Verzögerungszeit während virtueller Shopping-Sitzungen zu verkürzen. Auf diese Weise können globale Händler ihren Kunden attraktive personalisierte Online-Einkaufserlebnisse bieten, wie Alibaba auf seiner Website weiter schreibt.

Livestream-Shopping erfährt Boom

Insbesondere in China boomt Livestream-Shopping und auch in anderen Teilen Asiens und global nimmt die Popularität zu. Der Trend wird durch die Corona-Pandemie noch verstärkt: "In einer Zeit, in der Geschäfte in ganz Amerika geschlossen sind, helfen wir den Menschen, ihr digitales Schaufenster live zu präsentieren und die digitale Main Street zu sein, in der die Menschen die Geschichte hinter ihrem Produkt erzählen können", kommentierte Bryan Moore, Gründer und CEO des Livestream-E-Commerce-Startups TalkShopLive, Anfang dieses Jahres gegenüber PYMNT.

Um von der steigenden Nachfrage profitieren zu können, hat Alibaba das neue Produkt auf den Markt gebracht. Während der asiatische Handelsgigant im asiatisch-pazifischen Raum laut IDC der größte Anbieter im Public-Cloud-Markt ist, kann er sich auf dem globalen Markt noch nicht gegen seine Rivalen wie Microsoft, Amazon und Google behaupten.



Ob sich Alibaba mit diesem Schritt gegen die wachsende Konkurrenz durchsetzen kann, wird sich zeigen. In Anbetracht des globalen Live-Streaming-Trends und den Ambitionen des E-Commerce-Riesen dürfte es aber auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung sein.



