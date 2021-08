10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX verbucht im vorbörslichen Handel leichte Gewinne.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,04 Prozent auf 28.060,51 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sackt der Shanghai Composite derweil um 0,15 Prozent auf 3.527,43 Zähler ab, während das Minus beim Hang Seng in Hongkong 0,25 Prozent auf 26.594,72 Einheiten beträgt. (7.20 Uhr MESZ)

3. Deutsche Telekom wächst organisch und erhöht erneut Prognose

Die Deutsche Telekom AG hat im zweiten Quartal mit der organischen Entwicklung die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen, allerdings erstmals seit einem Jahr keine Wachstumssprünge mehr gemacht. Zur Nachricht

4. RWE verdient dank gutem Handelsergebnis etwas mehr

Der Energieversorger RWE hat im ersten Halbjahr von einer starken Geschäftsentwicklung im Energiehandel profitiert und unter dem Strich etwas mehr verdient. Zur Nachricht

5. Nordex trotz Umsatzsprung weiter mit Verlust

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat im zweiten Quartal beim Umsatz deutlich zugelegt und operativ wieder einen Gewinn erzielt. Zur Nachricht

6. K+S mit deutlichem Schuldenabbau

Der Düngerkonzern K+S hat seinen Schuldenberg im vergangenen Quartal mit dem Geld aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts deutlich abgetragen. Zur Nachricht

7. NIO-Aktie nachbörslich höher: Tesla-Konkurrent NIO mit Umsatzsprung

Der chinesische E-Autohersteller NIO hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seine Bücher zur Einsicht geöffnet. Zur Nachricht

8. eBay macht mehr Gewinn - eBay-Aktie gibt nachbörslich ab

Das Online-Auktionshaus eBay hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalsbilanz präsentiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,50 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um fünf Cent auf 69,30 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert und konnte damit die Kursgewinne vom Vortag halten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1741 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Bildquellen: Deutsche Börse