10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel einstiegen. Zahlreiche Quartalsbilanzen werden hierzulande voraussichtlich für Bewegung sorgen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio büßt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,24 Prozent auf 32.300,77 Punkte ein. Auf dem chinesischen Festland liegt der Shanghai Composite unterdessen zwischenzeitlich 0,44 Prozent im Plus bei 3.276,04 Zählern, während der Hang Seng zeitweise 0,42 Prozent auf 19.598,67 Zähler gewinnt.

3. Merck KGaA senkt Jahresprognose

Die Darmstädter Merck hat ihre Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Zur Nachricht

4. BMW steigert Umsatz und Gewinn im 2. Quartal

BMW hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend guten Nachfrage nach Premiumautos sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Zur Nachricht

5. PayPal kann Umsatz steigern

Der Online-Bezahldienst PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatzplus von sieben Prozent abgeschlossen. Zur Nachricht

6. Lufthansa verdient mehr als erwartet und konkretisiert Ausblick

Die Lufthansa Group hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend starken Nachfrage nach Flugreisen und hohen Durchschnittserlösen mehr verdient als am Markt erwartet. Zur Nachricht

7. ProSieben setzt nach Verlust weiter auf Erholung des Werbemarktes

Die ProSiebenSat.1 hat im zweiten Quartal einmal mehr unter einem schwachen Werbeumfeld gelitten. Zur Nachricht

8. Zalando dank Kostensenkungen optimistischer für Gewinn

Zalando SE ist nach deutlichen Gewinnsteigerungen dank Kostensenkungen im zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr und hat bei der Gewinn-Prognose den unteren Rand der Zielspanne angehoben. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas - Starker Rückgang der US-Ölreserven stützt

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Sie hielten sich damit in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände, die am Vortag erreicht worden waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 83,37 US-Dollar.

10. Euro knüpft an Vortagesverluste an

Der Euro ist am Donnerstag gefallen und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0921 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.