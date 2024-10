10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte verhalten starten

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung etwa 0,08 Prozent tiefer auf 19.239,00 Punkten.

2. Hang Seng mit kräftigen Zuschlägen

In Tokio steigt der Nikkei 225 derzeit leicht um 0,30 Prozent auf 39.395,28 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite indes nach seinem Kurssturz am Vortag nun um 2,73 Prozent auf 3.347,80 Indexpunkte. In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen um 3,81 Prozent an auf 21.423,95 Einheiten.

3. Deutsche Telekom erhöht Dividende und kündigt Aktienrückkauf an

Die Aktionäre der Deutschen Telekom können sich für das laufende Jahr über eine deutlich höhere Dividende freuen. Zur Nachricht

4. GSK erzielt in Zantec-Rechtsstreit Vergleich mit zehn Klägerfirmen

GSK hat weitere Vergleiche im Zusammenhang mit dem vom Markt genommenen Medikament Zantac gegen Sodbrennen geschlossen. Zur Nachricht

5. Zoom kündigt digitale Avatare für Büro-Videos an

Der Videokonferenz-Spezialist Zoom wird Nutzer über digital erstellte Avatare mit ihren Kollegen kommunizieren lassen. Zur Nachricht

6. Buffett-Firma Berkshire Hathaway begibt milliardenschwere Yen-Anleihen

Das Investmentunternehmen Berkshire Hathaway hat sich durch ein Anleihengeschäft Geld am Kapitalmarkt beschafft. Zur Nachricht

7. Airbus liefert im September 50 Flugzeuge aus

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 50 Flugzeuge an 29 Kunden ausgeliefert, davon 40 Maschinen aus der A320-Familie. Zur Nachricht

8. Knappes Rennen zwischen Harris und Trump: Diese Auswirkung hätte Kamala Harris‘ Niederlage

Die Präsidentschaftswahl 2024 in den USA verspricht ein knappes Rennen zu werden. Mit der demokratischen Kandidatin Kamala Harris und dem Republikaner Donald Trump treten zwei Kandidaten mit unterschiedlichen politischen Ansätzen an. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Donnerstagmorgen angestiegen.

10. Euro wenig verändert

Der Euro präsentiert sich zum US-Dollar stabil bei 1,094.