Hang Seng zieht stark an -- Deutsche Telekom erhöht Dividende und kündigt Aktienrückkauf an -- Zoom im Fokus

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Mittwoch zu. Der DAX startete zwar im Minus, anschließend kletterte er jedoch in die Gewinnzone und beendete den Handel 0,99 Prozent höher bei 19.254,93 Punkten.

Der TecDAX präsentierte sich nach einem zunächst tiefen Handelsbeginn im weiteren Verlauf etwas höher und notierte letztlich 0,98 Prozent stärker bei 3.373,93 Einheiten. Die globalen Vorgaben waren gemischt. Kursgewinne gab es am Vorabend in den USA vor allem im Technologiesektor, während in China die jüngste Rally einen herben Dämpfer bekam, da die Sorge wächst, dass die Konjunkturimpulse, die die Kurse zuletzt stiegen ließen, die Anleger womöglich nicht von einer nachhaltigen Erholung des Aktienmarktes überzeugen können. "Zurück über der Unterstützung kommt erstmal kein weiterer Verkaufsdruck auf, bevor nicht die Daten in der zweiten Wochenhälfte eventuell eine neue Richtung vorgeben.", zitierte dpa-AFX CMC-Markets-Experte Konstantin Oldenburger mit Blick auf die 19.000 Punkte beim DAX. In den Fokus der Anleger dürften die am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreise für September rücken, bevor am Freitag die Banken die Berichtssaison in den USA einläuten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. Der EURO STOXX 50 stieg bereits kurz nach der Eröffnung ins Plus und baute seine Gewinne aus. Er schloss 0,71 Prozent höher bei 4.984,20 Zählern. Vor der Veröffentlichung des US-Notenbankprotokolls am Abend wagten sich Marktteilnehmer nicht aus der Deckung, daher waren die Kursbewegungen überschaubar. "Die Veröffentlichung des letzten Fed-Protokolls am Abend bildet den Höhepunkt des heutigen Tages und könnte weitere Hinweise liefern, warum sich die Notenbanker für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte entschieden haben", zitierte dpa-AFX aus einem Kommentar des Brokers Index-Radar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street verbuchte am Mittwoch Gewinne. Der Dow Jones eröffnete noch marginal tiefer, kletterte im weiteren Verlauf jedoch in die Gewinnzone und beendete den Mittwochshandel so 1,03 Prozent stärker bei 42.512,00 Punkten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite begann den Handel knapp im Minus, notierte anschließend aber ebenfalls im Plus und schloss so mit einem Aufschlag von 0,60 Prozent auf 18.291,62 Zähler. Nach einem verhaltenen Start war die Stimmung an der Wall Street im Verlauf doch überwiegend gut. So erklomm der marktbreite S&P 500 ein Rekordhoch. Der Dow Jones Industrial, der bekannteste Wall-Street-Index, näherte sich unterdessen wieder seiner Ende September erreichten Bestmarke. Anleger richteten ihren Fokus auf die Inflationsdaten für September, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Diese könnten neue Informationen über mögliche Zinsentscheidungen seitens der US-Notenbank geben. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Abend veröffentlicht wurde, brachte daneben wenig Neues. Die Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung im November ist mittlerweile nahezu komplett ausgepreist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken