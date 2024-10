Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Aktie unter die Lupe

Daimler Truck-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch RBC Capital Markets-Analyst Nick Housden unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Absatzzahlen des Nutzfahrzeugherstellers für das dritte Quartal lägen knapp über den Erwartungen, schrieb Analyst Nick Housden in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der vollständige Quartalsbericht stehe am 7. November an.

Aktienauswertung: Die Daimler Truck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 34,80 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 58,05 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 376.551 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 7,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert.

