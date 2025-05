Steuerzahlerbund Schleswig-Holstein: Fahrlässigkeit bei Northvolt-Förderung

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel im Plus

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren bedeutet

Heute im Fokus

Salesforce offenbar erneut an Informatica interessiert. thyssenkrupp wird zur Finanzholding. Datenschutzvorfall bei adidas. US Steel und Nippon Steel: Trump stellt "Partnerschaft" in Aussicht. Papenburg plant keinen weiteren Kauf von Salzgitter-Aktien. Airbus erhält weiteren Auftrag von vietnamesischer Vietjet. Enel erhöht Erneuerbare-Kapazität in USA durch Beteiligungstausch.