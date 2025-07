Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 91,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 91,08 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,70 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 139.391 Aktien.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 20,25 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Abschläge von 13,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,58 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.04.2025 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,55 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,56 Mrd. EUR im Vergleich zu 75,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Volkswagen (VW) vz-Aktie