Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 90,50 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 90,50 EUR nach. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,36 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.172 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,19 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 14,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,58 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,55 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

