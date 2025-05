Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 39,25 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.399 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 15,49 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,56 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,22 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

