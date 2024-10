Darum geraten die Ölpreise erneut unter Druck

Leichte Gegenbewegung

Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel am Nachmittag um 1,15 Dollar auf 72,41 US-Dollar.

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November sank um 1,22 Dollar auf 75,93 Dollar zu.

Die Ölpreise knüpften so an ihre deutlichen Vortagsverluste an. In den USA sind in der vergangenen Woche laut Energieministerium die Rohöllagerbestände deutlich gestiegen. Der Anstieg war zudem höher als erwartet. Auch die Ölförderung legte zu.

Am Dienstag waren die Ölpreise noch zeitweise mehr als drei Dollar je Barrel gefallen. Erneute Sorgen um die chinesische Wirtschaft hatten die Preise belastet. Wirtschaftsplanern in China hatten keine neuen Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft präsentiert. Zuvor hatten sich die Ölpreise noch vor vorherigen Verlusten deutlich erholt..

/jkr/jsl/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)