In Milliardenhöhe

Die Deutsche Telekom vertraut auch in den kommenden Jahren auf den Erfolg ihrer Tochter T-Mobile US.

Die Amerikaner sollen maßgeblich zum Wachstum und operativen Gewinn beisteuern. Konzernchef Tim Höttges kündigte an, die Kosten etwa durch den "noch stärkeren Einsatz Künstlicher Intelligenz" senken zu wollen. Ihren Aktionären versprach die Deutsche Telekom ferner eine höhere Dividende und stellte Aktienrückkäufe in Milliardenvolumen in Aussicht.

Für das laufende Jahr soll die Dividende von 77 Cent im Jahr zuvor auf 90 Cent je Aktie steigen. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet. Der Dividendenvorschlag muss noch auf der Hauptversammlung bestätigt werden. Zudem kündigte die Telekom für 2025 Rückkäufe von eigenen Aktien von bis zu zwei Milliarden Euro an.

Nach gutem Lauf in diesem Jahr kamen die neuesten Pläne im vorbörslichen Handel aber nur noch verhalten an. Auf der Plattform Tradegate nähern sie sich nur zaghaft ihrem bisherigen Hoch seit 2001, das mit 27,02 Euro aus dem September stammt. Dort wurden sie zuletzt zu 26,85 Euro gehandelt und damit 0,4 Prozent über ihrem Xetra-Schluss.

Damit gibt die Telekom indirekt die Ausschüttungserhöhung ihrer wichtigsten Tochter T-Mobile US weiter. Die Telekom hielt zuletzt etwas mehr als die Hälfte an den Amerikanern. Die 50,4-prozentige Beteiligung an T-Mobile US ist derzeit umgerechnet rund 114 Milliarden Euro wert - die Telekom selbst kommt auf etwas mehr als 133 Milliarden Euro. Die Amerika-Tochter macht damit circa 85 Prozent der Summe aus, die die Telekom an der Börse wert ist.

Seit Jahren gibt das USA-Segment das Wachstumstempo der Telekom vor. Wie die Bonner weiter am Donnerstag bekannt gaben, rechnen sie konzernweit bis 2027 mit einem jährlichen Umsatzplus von vier Prozent im Durchschnitt. Ohne die Amerikaner dürfte die Telekom dagegen nur um 2,5 bis 3 Prozent durchschnittlich pro Jahr wachsen.

Im Tagesgeschäft soll der operative Gewinn konzernweit inklusive der wichtigsten Sparte im Durchschnitt jährlich um 4 bis 6 Prozent zulegen. Ohne das US-Geschäft rechnet der Vorstand beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 3 bis 4 Prozent. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow AL) dürfte 2027 dann auf rund 21 Milliarden Euro klettern.

Dabei beabsichtigt Konzernchef Höttges im laufenden Betrieb Geld einzusparen. Künstliche Intelligenz soll etwa im Kundenservice Abläufe automatisieren und den Betrieb von Netzen und Rechenzentren optimieren. Auf der Suche nach Antworten sollen Kunden etwa KI-basierte Informationen angeboten bekommen - die Telekom verspricht sich dadurch, Anfragen schneller abarbeiten zu können. Anstatt mit Menschen zu telefonieren, sollen Kunden etwa über die App und KI-gestützte Messenger-Dienste selbst auf die Antwort ihrer Anliegen kommen.

Bis zum Jahr 2027 plant die Deutsche Telekom über die Investitionen ins Geschäft und die Dividendenzahlungen hinaus insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Für dieses Extra-Budget sieht der Vorstand gleich mehrere Verwendungsmöglichkeiten. Neben einer Aufstockung des Anteils an T-Mobile US könnten weitere Aktienrückkäufe folgen. Auch "generelle strategische Flexibilität" sei eine Option - damit könnten etwa Zukäufe gemeint sein. In den USA hat T-Mobile US zuletzt bekannt gegeben, das Mobilfunkgeschäft von U.S. Cellular (United States Cellular) sowie die beiden Glasfaseranbieter Lumos und Metronet kaufen zu wollen.

Hierzulande will die Telekom weiter in Glasfaser und den 5G-Ausbau investieren. Für 2027 will Deutschlandchef Srini Gopalan die Marke von einer Million FTTH-Kunden knacken - das sind jene Haushalte, wo die Glasfaserleitung bis in die Wohnung verlegt ist (Fibre to the Home, FTTH). Dadurch sind schnellere Geschwindigkeiten möglich als etwa bei Leitungen nur bis zum Gebäude oder dem nächsten Technikkasten.

Bis 2027 will die Telekom dann fast alle deutschen Haushalte mit dem Mobilfunkstandard 5G versorgen - Mitte Juli dieses Jahres lag die Abdeckung bereits bei 97 Prozent. Für Telekom-Unternehmen lohnt es sich nur bedingt, bevölkerungsarme Landschaften zu erschließen.

Ausschüttungspläne treiben Telekom auf Hoch seit 2001

Die Anleger der Deutschen Telekom freuen sich am Donnerstag über mittelfristige Ziele und künftige Gewinn- oder Barmittelausschüttungen. Nach einem guten Lauf in diesem Jahr reichte ein mehr als einprozentiger Anstieg, um den Kurs auf ein erneutes Hoch seit 2001 zu hieven. Dieses stammte bislang mit 27,02 Euro aus dem September, nun wurde es auf bis zu 27,18 Euro nach oben geschraubt. Zuletzt betrug das Plus dann 1,23 Prozent auf 27,08 Euro.

Mit den ambitionierten Zielen werde die attraktive Wachstums- und Ertragsstory der Aktie unterstrichen, fasste Analyst Akhil Dattani von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion zusammen. Laut seinem Kollegen Andrew Lee von Goldman Sachs stärken die mittelfristigen Ziele das Vertrauen in das strukturelle Wachstum der Telekom. Sie implizierten steigende Markterwartungen und öffneten damit die Tür zu höheren Rückflüssen an die Aktionäre.

Laut Lee waren schon Zielsetzungen von T-Mobile US bekannt und so müsse die US-Tochter bei der Betrachtung der Ziele des Gesamtkonzerns ausgeklammert werden. Der Experte erwähnte unter diesem Aspekt, dass die vor dem Kapitalmarkttag schon gestiegenen Erwartungen etwas übertroffen wurden. Aussagen zu den Rückflüssen deuteten auch auf Spielraum für große Rückkäufe in den Jahren 2026 und 2027 hin. Lee betonte außerdem, die Telekom setze sich für gewöhnlich konservative Ziele.

Ein Börsianer hielt es am Donnerstag aber auch für denkbar, dass nach ersten positiven Kursreaktionen im weiteren Handelsverlauf Gewinne mitgenommen werden könnten. Mit einem aktuell 24-prozentigen Jahresplus zählen die T-Aktien 2024 zum vorderen DAX-Drittel. Seit dem Jahrestief im April haben sie etwa 30 Prozent an Wert gewonnen.

BONN (dpa-AFX)