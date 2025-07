Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 30,28 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 30,28 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 30,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 720.144 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,59 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 22,49 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,43 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

