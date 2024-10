Marktbericht aktuell

Der deutsche Leitindex verbuchte am Dienstag Verluste.

Eine schwache US-Börse am Vorabend und teils heftige Verluste in Asien am Morgen warfen den DAX am Dienstag zum Start wieder unter 19.000 Punkte zurück. Der deutsche Leitindex eröffnete mit einem Minus von 0,87 Prozent bei 18.937,70 Punkten und verharrte anschließend in der Verlustzone - die runde Marke konnte er im Verlauf jedoch wieder zurückerobern. Zur Schlussglocke wies er einen Abschlag von 0,2 Prozent auf 19.066,47 Zähler aus.

Zinssenkungsfantasien verpufft?

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets sprach von schwindenden Zinssenkungshoffnungen in den USA nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag. "Zudem schwebt das Damoklesschwert einer noch ausstehenden Reaktion Israels auf den Raketenangriff aus dem Iran über dem Markt. Es ist die Angst vor einer Vergeltung in Richtung Öl-Infrastruktur des Iran, die neben dem Atomprogramm die wohl verwundbarste Stelle auch für die Finanzmärkte sein dürfte", so Molnar.

Jüngster Erholungsschub bei Zyklikern nur Strohfeuer?

Auch der jüngste Erholungsschub bei den Zyklikern hat sich laut Marktteilnehmern nun als Strohfeuer entpuppt. "Ein bis zwei Zinssenkungen reichen in der Regel noch nicht aus, um das konjunkturelle Steuer herumzureißen", so ein Marktteilnehmer. Die Hoffnungen seien vorschnell gewesen und würden nun wieder zunichte gemacht, auch mit den zuletzt erneut gesunkenen Konjunkturprognosen im Inland. "Letztendlich wird die geldpolitische Wende aber greifen", so ein Marktteilnehmer. Sie finde allerdings wie immer mit Verzögerung statt und erfordere weitere aggressive Zinsschritte. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Europäische Zentralbank (EZB) "behind the curve" gerate, also viel zu spät reagiere.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones