DAX vor schwachem Start - 19.000 Punkte in Gefahr -- Massive Kursbewegungen in Asien - China-Börsen heben ab - Hang Seng bricht ein -- Samsung enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten in den Handel starten. Der DAX hatte den Vortag 0,09 Prozent tiefer bei 19.104,10 Punkten beendet.

Der TecDAX markierte seinen Schlussstand bei 3.342,01 Zählern (-0,04 Prozent). Belastend dürften sich am Montag die schwachen Vorgaben aus den USA erweisen, auch in Asien kam es zu teils kräftigen Verlusten, mit Ausnahme der Festland-Börsen in China, die nach langer Feiertagspause Nachholbedarf hatten. Stephen Innes von SPI Asset Management sprach schon von einem "U-Turn im Drachenbootrennen", nachdem die erhofften weiteren Konjunkturimpulse von staatlicher Seite ausgeblieben waren. Allenfalls Lippenbekenntnisse zum Wirtschaftswachstum habe es in einer aktuellen Erklärung gegeben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Anleger an den europäischen Aktienmärkte hielten sich am Montag zurück. Der EURO STOXX 50 tendierte im Verlauf etwas stärker, nachdem er marginal höher in den Handel gestartet war. Er beendete den Tag 0,27 Prozent im Plus bei 4.968,19 Indexpunkten. Dass es am Wochenende vor dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel nicht zu der befürchteten Eskalation im Nahen Osten gekommen ist, sorgte für etwas Erleichterung an den Märkten. Derweil wurde der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wurde, weiter positiv aufgenommen. Am Markt sorgte das teils jedoch auch für Irritation. "Wochenlang wollen wir schwache US-Daten sehen, weil damit die Zinssenkungshoffnungen befeuert werden - und plötzlich sollen starke Daten gut sein", zitierte Dow Jones Newswires einen Händler. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street überwogen zum Beginn der neuen Handelswoche die Verkäufer. Der Dow Jones gab zum Handelsstart leicht nach. Anschließend ging es deutlich abwärts. Letztendlich notierte er 0,94 Prozent schwächer bei 41.954,24 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls und verblieb dann tief in der Verlustzone. Zum Handelsschluss ging es noch um 1,18 Prozent abwärts auf 17.923,90 Zähler. Die Woche begann ohne neue Impulse. Am vergangenen Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht noch für Gewinne in den USA gesorgt. In dieser Handelswoche warten Anleger derweil auf einige Konjunkturnachrichten, die demnächst anstehen, wie die Verbraucher- und Produzentenpreise für den September am Donnerstag beziehungsweise Freitag. Sie dürften erheblichen Einfluss darauf haben, zu welchem Ausmaß und mit welchem Timing weitere Zinssenkungen vorgenommen werden dürften. Zudem kommt am Freitag mit der beginnenden Quartalsberichtsaison wieder mehr Bewegung an die Märkte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken