Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 41,90 auf 42,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Bei den Quartalszahlen am 3. November dürfte der Fokus des Immobilienkonzerns auf dem Nicht-Vermietungsgeschäft liegen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Veräußerungserlöse seien auf einem guten Weg zur Marke von 3 Milliarden Euro.

Die Vonovia SE-Aktie gibt im XETRA-Handel leicht um 0,09 Prozent auf 31,90 Euro nach.

