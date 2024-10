10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor schwachem Start

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel starten. Vorbörslich deutet sich an, dass der Leitindex die 19.000-Punkte-Marke aufgeben muss.

2. Börsen in Fernost mit kräftigen Kursausschlägen

Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen am Dienstag starke Kursausschläge. In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,22 Prozent auf 38.853,48 Punkte. Auf dem chinesischen Festland kommt der Shanghai Composite mit einem Kurssprung aus der Feiertagspause: Zeitweise geht es hier um 3,20 Prozent auf 3.443,14 Indexpunkte nach oben. In der Volksrepublik fand bis zum Vortag die sogenannte "Goldene Woche" statt, während der die Märkte geschlossen blieben. In Hongkong kletterte der Hang Seng kommt es unterdessen zu einem kräftigen Rutsch: Zwischenzeitlich geht es um 7,65 Prozent auf 21.332,01 Indexpunkte abwärts.

3. Tennet prüft Börsengang oder Verkauf von deutscher Tochter

Die niederländische Regierung soll einen Börsengang oder Verkauf der deutschen Tochtergesellschaft von Tennet prüfen, nachdem im Sommer der Verkauf an den Bund gescheitert war. Zur Nachricht

4. Google muss App-Store-Regeln anpassen

Der Alphabet-Tochter Google drohen nach einer Gerichtsentscheidung Einbußen in seinem App-Store-Geschäft in den USA. Zur Nachricht

5. Samsung enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen

Die jüngsten Geschäftszahlen von Samsung bleiben hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Zur Nachricht

6. Adnoc-Beteiligung an Covestro bereits bei 8,5 Prozent

Im Zuge der angestrebten Übernahme von Covestro hat sich das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mittlerweile 8,5 Prozent am deutschen Kunststoffhersteller gesichert. Zur Nachricht

7. EZB-Ratsmitglied Nagel offen für mögliche Zinssenkung nächste Woche

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ist offen für Diskussionen über eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche. Zur Nachricht

8. Nordex fährt Aufträge aus Kanada über 500 Megawatt ein

Nordex hat Aufträge aus Kanada über 74 Windkraftanlagen mit einer Kapazität von insgesamt 500 Megawatt (MW) erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag mit Verlusten. Brent fällt auf 79,72 US-Dollar je Barrel, für WTI-Öl müssen Investoren mit 75,94 US-Dollar je Barrel ebenfalls weniger bezahlen als noch am Vortag.

10. Euro zum Dollar etwas höher

Der Euro kann zum Dollar leicht zulegen. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung ebi 1,0983 US-Dollar.