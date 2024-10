Billionenschwerer Markt

Obwohl die Tesla-Aktie in diesem Jahr einen schweren Stand hat, steht Tesla-Bulle Cathie Wood weiter ohne Einschränkungen hinter ihrem groß angelegten Investment. Mit großem Interesse schaut sie auf das kurz bevorstehende Robotaxi-Event. Sie hegt weiterhin große Hoffnungen in das Unternehmen von Elon Musk.

• Teslas Robotaxi-Event steht kurz bevor

• ARK Invests Cathie Wood steckt große Hoffnungen in Teslas Robotaxi-Geschäft

• Genaue Timeline für Einführung von Robotaxis noch unklar



Tesla-Anleger mussten dieses Jahr starke Nerven bewahren. Während es für die größten US-Indizes in den letzten zwölf Monaten steil bergauf ging, ging es für das Tesla-Papier 7,27 Prozent abwärts. Seit Jahresstart steht die Aktie derweil 1,62 Prozent im Minus.

ARK Invest-CEO und -CIO Cathie Wood gehört dennoch weiterhin zu den hoffnungsvollen Tesla-Bullen. Das lässt sich schon an der Zusammensetzung des Flaggschiff-ETFs ihrer Investmentgesellschaft, dem "ARK Innovation ETF", ablesen, in dem Tesla mit einem Anteil von 9,59 Prozent die zweitgrößte Beteiligung darstellt. Und auch in dem auf KI und Robotik spezialisierten ETF aus dem Hause ARK Invest steht Tesla mit einem Anteil von 9,43 Prozent an zweiter Stelle.

Cathie Wood hält Tesla trotz Aktien-Flaute die Treue

Im Interview mit Josh Lipton und Julie Hyman für Yahoo Finance ging Wood darauf ein, warum sie trotz der schwachen Performance der Tesla-Aktie weiter an den Erfolg des Unternehmens unter der Führung von Milliardär Elon Musk glaubt. So meint Wood: "Tesla beruhigt uns sehr, ob Sie es glauben oder nicht, denn wir haben auch unsere eigene Recherche betrieben. Ich glaube nicht, dass es viele Analysten gibt, die die gleiche Art von Recherche über autonome Mobilität wie wir betrieben haben. Wir haben einen längeren Anlagehorizont und deshalb haben wir geforscht".

Große Hoffnungen ins das Robotaxi-Event Teslas

Auch bezüglich des anstehenden Robotaxi-Events, welches Tesla am 10. Oktober abhalten wird, hat Wood große Hoffnungen. So ist sie sich sicher, dass nach der Präsentation mehr Analysten ihre Modelle und Schätzungen werden nach oben revidieren müssen. Sie würden letztlich zu dem Schluss kommen, dass es sich bei dem Robotaxi-Modell um einen "Software-as-a-Service"-Dienst handelt, der "Bruttomargen von mehr als 80 Prozent auf der Seite des Modells aufweist, im Gegensatz zu 15 bis 30 Prozent Marge auf der EV-Seite", so Wood.

Tesla hatte die Robotaxi-Veranstaltung ursprünglich am 8. August 2024 abhalten wollen, hatte sie dann jedoch wegen einiger "wichtiger Änderungen" auf den 10. Oktober verschoben. Am 26. September wurde das Event dann via X unter dem Motto "We, Robot" angekündigt.

Tesla-Chef Musk schrieb dazu via X: "Dies wird in die Geschichte eingehen". Wie aus im Netz kursierenden Screenshots von den Einladungen für die Präsentation hervorgeht, will Tesla an dem Tag "die Zukunft der Autonomie offiziell enthüllen".

Auch Cathie Wood teilte mit Yahoo Finance ihre Gedanken, was an dem Robotaxi-Event konkret vorgestellt werden könnte: "Ich denke, dass sie [Tesla, Anm. d. Red.] einige Lücken, die wir haben, ausfüllen werden, nämlich darüber, wann sie lancieren werden und wie sie lancieren werden. Das wird wichtig sein, denn es wird alles realer machen".

Dennoch gab Wood auch zu bedenken, dass Musk in den letzten fünf Jahren bereits mehrfach verkündet hatte, das autonome Fahren werde in den nächsten zwei Jahren Realität werden. So gibt die Starinvestorin zu: "Ich kann sagen, dass wir das [autonome Fahren, Anm. d. Red.] letztes Jahr erwartet haben".

Allerdings habe schon die voranschreitende Entwicklung des autonomen Fahrdienstes von Google-Schwester Waymo gezeigt, dass mehr und mehr Menschen bereit seien, diesen Dienst auszuprobieren. "Für Tesla geht es nicht um das Ob, sondern um das Wann. Und für Tesla stellt sich auch die Frage, wie schnell sie ihre Produkte auf den Markt bringen werden. Wie schnell werden sie mit ihren Bestrebungen landesweit oder sogar weltweit tätig werden? Wie Sie wissen, denkt Elon in großen Dimensionen, und er hat Tesla so positioniert, dass es den Löwenanteil dieses Marktes gewinnen kann. Und dieses KI-Projekt ist ein Winner-take-most-Projekt. Das Unternehmen, das die Menschen am schnellsten, am sichersten und mit so wenig Wartezeit wie möglich von A nach B bringt, wird den Löwenanteil des Marktes gewinnen."

Nach Ansicht von Wood sei der Markt für autonomes Fahren sehr groß "aus Einkommenssicht, was die Chancen als Plattform angeht, für jene, die diese Netzwerke anbieten werden, zu denen auch Tesla gehören wird. Das ist eine vier bis fünf Billionen Umsatz-Chance in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn unsere Forschung stimmt. […] Es ist eine Big Idea", so die ARK Invest-Chefin.

Das Kursziel ARK Invests für die Tesla-Aktie bis 2029 liegt bei 2.600 US-Dollar. Außerdem geht das Unternehmen davon aus, dass im Jahr 2029 rund 90 Prozent des Unternehmenswertes und der Gewinne von Tesla auf das Robotaxi-Geschäft zurückgehen werden. Ohne den Sprung ins Robotaxi-Geschäft würde der Aktienpreis laut der Investmentgesellschaft lediglich bei 350 US-Dollar liegen.

Analysten skeptischer

Analysten sind sich derweil nicht sicher, ob das Robotaxi-Event auch Rückenwind für die Tesla-Aktie bringen wird. So geht CFRA-Analyst Garrett Nelson laut Investor’s Business Daily davon aus, dass "viel auf dem Spiel steht". "Angesichts des jüngsten Anstiegs der Aktie und der Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis enttäuschend verlaufen könnte, bestehen mehr Risiken nach unten als nach oben", fasst Nelson daher zusammen. Zudem sei es in der Vergangenheit schon häufig vorgekommen, dass die Aktie bei der Ankündigung eines Ereignisses stieg, während der eigentlichen Präsentation jedoch im Stil "sell the news" verkauft worden sei.

Tesla-Bulle und Wedbush Securities-Experte Dan Ives erhofft sich von dem Event "viele Updates und mehr Details von Tesla und Musk über das Robotaxi, das Gerüchten zufolge 'Cybercab' heißen soll, seine Plattform der nächsten Generation, Durchbrüche bei FSD und KI mit Robotaxis, die innerhalb des nächsten Jahres in verschiedenen Phasen der Strategie eingeführt werden", wie ihn IBD zitiert.

Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas geht davon aus, dass die gewerbliche Einführung des Cybercabs Ende 2025 oder 2026 anstehen könnte, wie er in einem Bericht Anfang Oktober schrieb, der IDB vorliegt. Allerdings gibt Jonas auch zu bedenken, dass Tesla bislang noch keine Erlaubnis für das Fahren eines autonomen Fahrzeugs ohne Fahrer besitze. Mit Blick auf weitere zukunftsträchtige Produkte aus dem Hause Tesla fantasiert der Experte: "Könnten wir ein Elektroflugzeug sehen? Ein Boot? Den Optimus-Roboter der neuesten Generation, der in einem Tesla-Diner Burger brät? Wir sind uns nicht ganz sicher". Letztlich gehe es bei Events wie dem Robotaxi-Tag unter anderem um "Rekrutierung, Marketing und Verbraucheraufklärung".

Nun bleibt nur abzuwarten, ob Teslas Robotaxi-Event die hohen Erwartungen wird erfüllen können.

