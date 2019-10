10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX verbucht rund eine Stunde vor Handelsstart einen leichten Zuwachs von 0,1 Prozent auf 12.924,10 Punkte.

2. Asiens Börsen überwiegend im Plus

In Japan legte der Leitindex Nikkei letztlich 0,37 Prozent zu auf 22.927,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite aktuell 0,46 Prozent tiefer bei 2.925,70 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil 0,71 Prozent auf 26.857,13 Einheiten hinzu.

3. Apple mit überraschend starkem Quartal

Apple zeigt sich optimistisch für das anstehende Weihnachtsgeschäft - die mit Abstand wichtigste Zeit für den iPhone-Konzern. Zur Nachricht

4. Facebook-Zahlen besser als erwartet

Trotz Datenskandalen und anhaltender Kritik am Umgang mit manipulativen Web-Inhalten hat Facebook im dritten Quartal glänzend verdient und Nutzer hinzugewonnen. Zur Nachricht

5. China-Geschäft macht QIAGEN zu schaffen

Der Gendiagnostik- und Biotechkonzern QIAGEN hat im dritten Quartal ein geringeres Umsatzwachstum erzielt als zuvor erhofft. Zur Nachricht

6. Delivery Hero wird nochmal optimistischer

Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich für das Gesamtjahr dank deutlichen Kundenwachstums und einer größeren weltweiten Restaurantabdeckung 2019 noch einmal höhere Ziele vorgenommen. Zur Nachricht

7. Zalando schreibt operativ Gewinn und bestätigt Prognose

Zalando hat im dritten Quartal operativ schwarze Zahlen geschrieben, unter dem Strich den Verlust reduziert und den Umsatz signifikant gesteigert. Zur Nachricht

8. RATIONAL legt erneut kräftig zu

Die weiterhin starke Nachfrage nach seinen Combi-Dämpfern und Vario Cooking Centern hat dem Großküchenausrüster RATIONAL im dritten Quartal Schub verliehen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Händler verwiesen auf Probleme an einer für die USA wichtigen Ölpipeline. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,79 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 55,17 Dollar.

10. Euro steigt

Der Euro Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine am Vortag erzielten Gewinne ausbauen können. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1160 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

