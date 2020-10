10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX tendiert am Donnerstag vorbörslich in der Verlustzone.

2. Asiens Aktienmärkte mehrheitlich mit Abgaben

Der japanische Leitindex Nikkei gibt am Mittwoch gegen 06:50 MESZ 0,54 Prozent auf 23.499,06 Punkte nach.

In Shanghai tendiert der Shanghai Composite derweil 0,10 Prozent höher bei 3.344,25 Zählern.

In Hongkong verliert der Hang Seng 1,28 Prozent auf 24.350,44 Indexpunkte.

3. METRO stabilisiert Umsatz im 4. Quartal - Mehr Optimismus für Gesamtjahresgewinn

METRO hat im vierten Geschäftsquartal, in dem coronabedingte Einschränkungen für Restaurants, Hotels, Catering und Geschäfte etwas gelockert wurden, den Umsatz nahezu stabil gehalten im Vergleich zum Vorjahr. Zur Nachricht

4. Umsatz und Ergebnis von Drägerwerk dank Corona-Krise sprunghaft gestiegen

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk profitiert weiter von der hohen Nachfrage nach seinen Produkten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Zur Nachricht

5. Navistar-Aktie bricht 19 Prozent ein: TRATON setzt Frist für Navistar-Angebot bis Freitag

Der Lkw-Hersteller TRATON will der Hängepartie um die Übernahme des US-Unternehmens Navistar ein Ende setzen. Zur Nachricht

6. Roche stabilisiert Umsatz und bekräftigt Prognose

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat seinen Jahresausblick nach einer Umsatzstabilisierung im dritten Quartal bekräftigt. Zur Nachricht

7. Twitter löst Kontroverse mit Blockade von Bericht über Biden aus

Twitter ist gegen einen umstrittenen Medienbericht über den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden vorgegangen und hat sich damit einen Frontalangriff von US-Präsident Donald Trump eingehandelt. Zur Nachricht

8. United Airlines-Aktie verliert nachbörslich: United Airlines erleidet weiteren Milliardenverlust

Belastungen durch die Corona-Pandemie haben das Geschäft der US-Fluggesellschaft United Airlines auch im dritten Quartal lahmgelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise unverändert

Die Ölpreise Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel unverändert gezeigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,30 US-Dollar und damit so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag ebenfalls unverändert bei 41,03 Dollar.

10. Euro stabil über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1755 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Bacho / Shutterstock.com