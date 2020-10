Weiterhin bestanden politische Unsicherheiten und auch die steigenden Corona-Infektionszahlen blieben zur Wochenmitte Thema. Daher stieg wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl die Nervosität an den Aktienmärkten. Mangelnde Fortschritte bei den Verhandlungen in den USA über ein neues Konjunkturpaket belasten ebenfalls.

Der deutsche Aktienmarkt fand am Mittwoch keine fixe Richtung.

Der EuroSTOXX 50 tendierte am Mittwoch im Verlauf größtenteils um seinen Vortagesschlusskurs. Zuvor hatte er den Tag auch schon nahezu unverändert begonnen. Er verabschiedete sich mit einem minimalen Abschlag von 0,18 Prozent bei 3.273,28 Punkten.

Die Börsen in Europa präsentierten sich zur Wochenmitte wenig bewegt.

Am Mittwoch zeigte sich der Handel an der Wall Street mit Verlusten.

Der Dow Jones eröffnete 0,17 Prozent im Plus bei 28.731,30 Einheiten, rutschte im Verlauf aber in die Verlustzone und schloss 0,58 Prozent schwächer bei 28.514,63 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben 0,80 Prozent auf 11.768,73 Punkte ab.

Vorbörslich haben drei weitere Großbanken die dritte Bilanzsaison 2020 mit ihren Zahlenwerken weiter ins Rollen gebracht. Während Wells Fargo Einbußen hinnehmen muss, übertrifft Goldman Sachs die Erwartungen.

Generell meinte Chefmarktstratege Willem Sels von HSBC Private Banking bezüglich der anrollenden Ergebnisbekanntgaben, die Prognosen seien eher konservativ, würden aber langsam nach oben angepasst: "Alles was mit Einstellungs- oder Entlassungsplänen zu tun hat, ist von enormer Bedeutung."

Auf die Stimmung am Markt drückte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Er will zwar weiter verhandeln, hält aber eine Einigung mit den Demokraten auf ein weiteres Corona-Konjunkturprogramm noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November für schwierig.

Zudem wurde durch anhaltende Sorgen wegen der weltweiten Entwicklung der Corona-Infektionszahlen die Risikobereitschaft gebremst.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken