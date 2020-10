DAX geht moderat im Plus in den Feierabend - "Risikoappetit überschaubar"

Der DAX ging mit einem marginalen Minus von 0,05 Prozent bei 13.012,69 Punkten in den Mittwochshandel. Nach Schwankungen in einer engen Range beendete der DAX den Handelstag letztlich 0,07 Prozent höher bei 13.028,06 Zählern.Bereits seit dem Börsenstart pendelte der deutsche Leitindex zwischen Gewinnen und Verlusten und musste sich für den Erhalt der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten schwer strecken. Stellenweise war es auch unter die runde Hürde gegangen.

Unsichere politische Gemengelage"

"Der DAX kämpft vor allem mit der unsicheren politischen Gemengelage dies- und jenseits des Atlantiks", schrieb Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research. "Mit den näher heranrückenden US-Präsidentschaftswahlen, der Hängepartie zwischen Demokraten und Republikanern beim US-Konjunkturpaket und dem grassierenden Coronavirus in der alten Welt bleibt der Risikoappetit überschaubar."

Nervosität nimmt zu

Seit Anfang Oktober hat sich der DAX zwar bislang gut geschlagen mit einem Zuwachs von derzeit gut zwei Prozent. Doch die Nervosität an den Finanzmärkten nimmt zu. Wegen der steigenden Sorgen um die Corona-Neuinfektionen war das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Vortag um knapp einen Prozent gesunken. Bislang waren solche Rückschläge meist von Schnäppchenjägern für Zukäufe genutzt worden. Für Unbehagen sorgen derzeit jedoch neue Rückschläge in der Impfstoffforschung.

