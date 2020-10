Just Eat Takeaway-Aktie mit neuem Rekordhoch: Just Eat Takeaway mit starkem Bestellwachstum

Weltweit verzeichnete die Lieferando-Mutter zwischen Juli und Ende September 151,4 Millionen Bestellungen, das waren 46 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte.

Im ersten Halbjahr hatte das britisch-niederländische Unternehmen auf vergleichbarer Basis ein Orderplus von 32 Prozent ausgewiesen. Der Konzern habe zudem weiter ein starkes bereinigtes operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) erzielt und daneben aggressiv investiert, sagte Vorstandschef Jitse Groen. Für die saisonale Wachstumsphase im Herbst und Winter sei Just Eat Takeawaycom gut aufgestellt.

Die Niederländer von Takeaway hatten vom mittlerweile in den deutschen Leitindex DAX aufgestiegenen Berliner Konzern Delivery Hero im Frühjahr 2019 dessen deutsche Marken Lieferheld, Pizza.de und Foodora übernommen, bevor sie mit den Briten von Just Eat fusionierten. Just Eat Takeaway ist vor allem in Europa, Australien, Brasilien und Kanada vertreten. Zuletzt stimmten die Aktionäre auch der milliardenschweren Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub zu. Delivery Hero konzentriert sich derweil neben kleineren europäischen Märkten vor allem auf Asien, den Nahen Osten und Nordafrika.

Die Anleger freut es: Die Aktien schnellen im Handel an der EURONEXT zeitweise um 4,98 Prozent auf 102,65 Euro hoch und erreichten zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch bei 103,45 Euro.

/men/ngu/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

