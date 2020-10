Nach Auftragszahlen: Nordex-Aktien mit neuem Hoch seit Sommer 2019

Kunden bestellten 271 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 1229 Megawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Damit sank die bestellte Leistung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 28 Prozent. Allerdings lief es schon deutlich besser als in den Monaten April bis Juni. Da hatten Kunden lediglich 888 Megawatt geordert.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 kamen bei Nordex somit Aufträge mit einem Volumen von rund 3759 Megawatt zusammen. Das war ein Fünftel weniger als ein Jahr zuvor. Für den weiteren Jahresverlauf zeigte sich das Management jedoch zuversichtlich: "Trotz einzelner Verzögerungen durch die Corona-Pandemie bleibt die Nachfrage - auch mit Blick auf den Rest des Jahres - gut", sagte Vertriebsvorstand Patxi Landa.

Die Hälfte aller Aufträge im dritten Quartal entfiel auf zwei Großprojekte in den USA. 31 Prozent stammen nach Nordex-Angaben aus Europa, insbesondere aus Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich. Der Rest verteilte sich auf Bestellungen aus Kolumbien und Brasilien.

Vor allem der europäische Markt wird für Nordex nach einem Deal mit dem Energieunternehmen RWE deutlich wichtiger: Vereinbart ist für den Deal nach früheren Angaben von Nordex ein Verkaufspreis von 402,5 Millionen Euro in bar. Dabei gehe es um 2,6 Gigawatt Windkapazität, davon 1,8 Gigawatt in Frankreich, und 0,1 Gigawatt Solarkapazität. Nordex erwartete, dass der Verkauf im vierten Quartal über die Bühne geht. Als Teil des Vertrags wird RWE auch mehr als 70 Mitarbeiter von Nordex übernehmen.

Nordex-Aktien kratzen nach Auftragszahlen am Hoch seit Sommer 2019

Nach Auftragszahlen haben die Papiere von Nordex am Mittwoch ihre jüngste Kursschwäche abgelegt. Weit vorne im Nebenwerteindex SDAX legten sie im XETRA-Handel schlussendlich um 6,06 Prozent auf 13,82 Euro zu.

Im Verlauf übertrumpfen sie ihr jüngstes Zwischenhoch mit nun 13,86 Euro. Es ist der höchste Kurs seit dem Sommer 2019.

Jefferies-Analyst Constantin Hesse nannte den Auftragseingang im dritten Quartal solide. Die Nachfrage sei trotz einiger coronabedingter Verzögerungen nach wie vor über alle Regionen hinweg ordentlich gewesen.

Nordex reagieren auf Auftragsdaten für gewöhnlich recht stark. Sie hatten deshalb bereits seit Ende September kräftig angezogen.

(dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex