Dermapharm-Aktie sackt ab: Dermapharm-Hauptaktionär schlägt Teil seiner Aktien los

Das Unternehmen habe knapp 5,4 Millionen Aktien verkauft und seine Beteiligung an Dermapharms Grundkapital um 10 Prozentpunkte auf gut 65 Prozent reduziert, teilte Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft am Mittwoch mit. Sie habe die Aktien zum Stückpreis von 46 Euro bei institutionellen Anlegern platziert.

Der Streubesitz steigt den Angaben zufolge dadurch von knapp 25 auf fast 35 Prozent. Themis will aber weiterhin Hauptaktionär von Dermapharm bleiben. Für die nächsten zwölf Monate habe sich die Gesellschaft verpflichtet, keine weiteren Aktien zu verkaufen.

Themis hatte den Schritt am Dienstagabend angekündigt.

Am Finanzmarkt kommen die Nachrichten nicht gut an. Im XETRA-Handel brach die Dermapharm-Aktie im Tief um 9,52 Prozent auf 44,20 Euro ein. Am Vormittag verliert sie dann zeitweise noch 4,93 Prozent auf 46,44 Euro.

