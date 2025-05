Kursreaktion der Alzchem Group-Aktie: Führungskraft ändert Engagement

Insidertrade bei Alzchem Group

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Alzchem Group ins Blickfeld.

Am 22.05.2025 wurden bei Alzchem Group Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 23.05.2025 wurde die Transaktion bekannt. Von in enger Beziehung four two na GmbH wurden am 22.05.2025 Alzchem Group-Papiere verkauft. Es wurden 250.000 Aktien zu jeweils 116,75 EUR abgestoßen. Die Alzchem Group-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 2,00 Prozent auf 116,60 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 1,90 Prozent auf 120,00 EUR zu. Im Handel wurden an diesem Tag 31 Alzchem Group-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Alzchem Group beläuft sich unterdessen auf 1,20 Mrd. Euro. 10.150.722 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Der vorherige Insidertrade mit Alzchem Group-Aktien wurde am 12.05.2025 verzeichnet. Die Erhöhung der Alzchem Group-Aktien im Depot um 700 Anteilsscheine zu je 120,00 EUR meldete Vorstand, Lösler, Andreas.

Redaktion finanzen.net