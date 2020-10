Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich gestiegen

Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 53.000 auf 898.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Der Wert liegt damit in der siebten Woche nacheinander oberhalb von 800.000, was auf eine sich verlangsamende Erholung am US-Arbeitsmarkt hindeutet.

Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 830.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert leicht nach oben revidiert, auf 845.000 von ursprünglich 840.000.

Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 8.000 auf 866.250.

In der Woche zum 3. Oktober erhielten 10,018 Millionen Personen Arbeitslosenunterstützung. Dies war eine Abnahme gegenüber der Vorwoche um 1,165 Millionen.

Tabelle: http://www.dol.gov/ui/data.pdf

WASHINGTON (Dow Jones)

