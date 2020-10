TRATON setzt Frist für Navistar-Angebot bis Freitag - TRATON-Aktie gibt nach

Wie die Volkswagen -Tochter mitteilte, läuft das Angebot für die ausstehenden Aktien aus, sofern es nicht bis Freitag, den 16. Oktober um 18:00 Uhr MESZ angenommen wird.

Navistar hatte zuletzt auch eine auf 43 von 35 US-Dollar je Aktie erhöhte Übernahmeofferte von TRATON zurückgewiesen. Der US-Hersteller erklärte, die aus einem Zusammenschluss erzielten "erheblichen Synergien" würden nicht ausreichend berücksichtigt. Allerdings bezeichnete Navistar das Angebot als "Ausgangspunkt" für die weitere Prüfung einer möglichen Fusion und gestattete TRATON den Einblick in die Bücher.

Die TRATON SE, zu der die Marken Scania und MAN gehören, hält bisher 16,8 Prozent an Navistar. Eine Übernahme des US-Konzerns steht schon länger auf der Agenda von Volkswagen bzw. TRATON. Im Gegensatz zum Weltmarktführer Daimler und etwa Volvo ist TRATON auf dem wichtigsten Lkw-Markt USA quasi nicht präsent. Es wäre die erste größere Übernahme von TRATON seit dem Börsengang vergangenes Jahr.

Im XETRA-Handel am Donnerstag geht es für die TRATON-Aktie zeitweise um 1,58 Prozent auf 17,49 Euro runter. Am Mittwoch brach die an der NYSE notierte Navistar-Aktie um 19,04 Prozent auf 36,00 Dollar ein.

