BASF komplettiert Aufsichtsrat mit Bestellung von Liming Chen

Der 60-jährige Chen wurde vom Amtsgericht Ludwigshafen in das Kontrollgremium des Chemiekonzerns bestellt und soll der Hauptversammlung im nächsten April zur Wahl gestellt werden, wie es in einer BASF-Pressemitteilung heißt.

Chen ist seit fünf Jahren Chairman der IBM Greater China Group mit Sitz in Peking. Der gebürtige Chinese mit singapurischer Staatsangehörigkeit war zuvor viele Jahre für das Chemieunternehmen Condea und den Ölmulti BP tätig. Unter anderem ergänze er das Kontrollgremium mit Kompetenzen in der Führung und Gestaltung von Geschäftsprozessen von internationalen Unternehmen in Asien, heißt es in der Mitteilung.

