Veolia finanziert Kauf von Engies Suez-Anteil mit 2-Milliarden-Euro-Bond - Aktie im Minus

Damit will die Veolia Environnement SA nach eigenen Angaben den Kauf des 29,9-prozentigen Anteils am Konkurrenten Suez vom französischen Energievesorger Engie finanzieren. Um die Suez SA ist mittlerweile eine Übernahmeschlacht entbrannt. Veolia hatte sich Engies Suez-Anteil vergangene Woche gesichert und umgehend eine Übernahmeofferte für den Gesamtkonzern angekündigt, dies allerdings an die Voraussetzung geknüpft, dass der Suez-Verwaltungsrat der Transaktion zustimmt. Der französische Wasser - und Abfallkonzern hatte die Avancen von Veolia jedoch als feindlich zurückgewiesen und vor Gericht zunächst einen Stopp des Übernahmeversuchs durchgesetzt.

Die Veolia-Aktie büßt am Morgen an der EURONEXT 2,42 Prozent auf 17,505 Euro ein.

