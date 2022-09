10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - Erster Handelstag der Porsche AG-Aktie

Der DAX bewegt sich vor Handelseröffnung wenig. Bei einem vom Broker IG taxierten vorbörslichen Wert von rund 12.180 Zählern hat sich der deutsche Leitindex immerhin deutlich von seinen gestrigen Tiefständen unterhalb der 11.900 Punkte-Marke distanzieren können.

2. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag gestärkt

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zwischenzeitlich 0,85 Prozent auf 26.389,78 Zähler (Stand: 8:00 Uhr). Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite stellenweise 0,06 Prozent auf 3.047,05 Punkte hoch. In Hongkong steigt der Hang Seng zeitweise 0,48 Prozent auf 17.334,28 Punkte an. Am Vortag musste der Hongkonger Leitindex besonders hohe Verluste verkraften.

3. Porsche gibt Börsendebüt

Nach jahrelangen Spekulationen und monatelanger Prüfung gibt der Sportwagenbauer Porsche am Donnerstag sein Börsendebüt. Knapp 9,4 Milliarden Euro spült die Erstnotiz an der Frankfurter Börse in die Kassen des Mutterkonzerns Volkswagen, wie am späten Mittwochabend bekannt wurde. Zur Nachricht

4. Gewinn von HORNBACH wegen Inflation und Kosten rückläufig - Leichte Umsatzsteigerung

Die Inflation und erhöhte Kosten haben im zweiten Geschäftsquartal deutlich auf den operativen Gewinn der HORNBACH Holding gedrückt. So fiel das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Zeitraum Juni bis August um fast ein Viertel auf 129,1 Millionen Euro, wie HORNBACH am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Bornheim mitteilte. Zur Nachricht

5. US-Gesundheitsbehörde FDA lässt Hautmedikament von Sanofi und Regeneron zu

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Medikament Dupixent von Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals zur Behandlung von Patienten mit der seltenen Hautkrankheit Prurigo nodularis zugelassen. Dupixent habe in einem klinischen Phase-3-Programm, das aus zwei Zulassungsstudien besteht, den Juckreiz und die Hautläsionen im Vergleich zu Placebos signifikant reduziert, teilten Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals mit. Zur Nachricht

6. BMW entwickelt Sprachassistenz-Software mit Amazons Alexa-Technologie

BMW wird seine nächste Sprachassistenz-Software auf Basis der Alexa-Technologie von Amazon entwickeln. Sie soll binnen der kommenden zwei Jahre in ersten Fahrzeugen verfügbar sein, wie die Unternehmen am Mittwoch ankündigten. Der Münchner Autobauer BMW greift dafür auf Amazons Lösung Alexa Custom Assistant zurück, mit der verschiedene Unternehmen eigene Sprachassistenten auf Grundlage von Alexa entwickeln können. Zur Nachricht

7. RATIONAL traut sich bei Umsatz und Gewinn mehr zu

Der Großküchenausstatter RATIONAL hat wegen einer besseren Materialverfügbarkeit und höheren Verkaufspreisen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose für 2022 erhöht. "Die erhöhte Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen seit August 2022 hat zu höherem Produktionsvolumen und gesteigerten Absatzmengen geführt", begründete RATIONAL den besseren Ausblick. Zur Nachricht

8. MorphoSys legt Daten für Blutkrebsmedikament Monjuvi vor

Das Biotechunternehmen MorphoSys hat neue Langzeitdaten der sogenannten L-MIND-Studie vorgelegt. Diese deuteten auf ein dauerhaftes Ansprechen auf die Behandlung mit Monjuvi bei Patienten mit R/R DLBCL hin, teilte MorphoSys am späten Mittwochabend mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise können Vortagsgewinne halten

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre am Vortag erzielten kräftigen Aufschläge weitgehend halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,75 US-Dollar. Das waren 57 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 81,61 Dollar.

10. Der Euro verteidigt seine Vortagesgewinne

Der Euro kostete am Morgen 0,9680 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am späten Vorabend.

