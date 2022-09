Gute US-Vorgaben: Asien Börsen freundlich

Werbung

Am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger am Mittwoch nach anfänglicher Skepsis letztlich zu. Der DAX rutschte zum Börsenbeginn ab. Im weiteren Verlauf riss dann sogar eine wichtige Unterstützungslinie - der DAX wurde unter den 12.000 Punkten gehandelt. Im Verlauf konnte er jedoch seine Verluste wieder abschütteln und sich sogar in die Gewinnzone vorarbeiten. So verabschiedete er sich letztlich 0,36 Prozent stärker bei 12.183,28 Punkten. Der TecDAX notierte zum Börsenstart tiefer. Anschließend vergrößerte sich das Minus noch. Am Nachmittag schaffte es es dann jedoch ins Plus, wo er den Tag 0,5 Prozent höher bei 2.669,09 Zählern beendete. Angesichts der vielfältigen Krisenerscheinungen hielt die Verlustserie des deutschen Aktienmarktes zunächst an. Der GfK-Konsumindex fiel auf ein Rekordtief und zeigte damit die enorme Zurückhaltung der Konsumenten angesichts der Inflation und den Leitzinserhöhungen an. Ebenfalls belasteten falkenhafte Aussagen von James Bullard von der Fed in St. Louis sowie von Minneapolis-Fed-Chef Neel Kashkari die internationalen Kapitalmärkte. Demnach sei noch kein Ende des Zinserhöhungszyklus in Sicht. Für leichte Erholung sorgte gegen Mittag die Ankündigung der Bank of England, mittels des Kaufes von britischen Staatsanleihen am Anleihenmarkt zu intervenieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigten sich am Mittwoch relativ stabil. Der EURO STOXX 50 verlor zum Börsenbeginn an Wert. Im Anschluss grub sich der Index dann noch deutlich tiefer in den Verlustbereich nur um dann am Nachmittag ins Plus zu steigen. Sein Schlussstand: 3.335,30 Zähler (+0,2 Prozent). Nach dem schwachen gestrigen Handelstag erhielt das Börsentrauerspiel zunächst einen weiteren Akt. Für positive Impulse sorgte dann hingegen zum einen die Intervention der BoE am Kapitalmarkt sowie die freundliche Tendenz an der Wall Street. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street wurden am Mittwoch Gewinne verzeichnet. Der Dow Jones begann die Sitzung nur etwas fester und stieg im Anschluss jedoch deutlich an. Er beendete den Handel letztlich mit einem Plus von 1,88 Prozent bei 29.683,74 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel derweil anfänglich noch zurück, konnte anschließend jedoch in die Gewinnzone vorrücken. Letztlich stieg er 2,05 Prozent auf 11.051,64 Zähler. Entspannungssignale vom US-Anleihemarkt führten zur Wochenmitte zu einer deutlichen Erholung an den US-Börsen. Auch die jüngsten Rezessionssorgen gerieten in den Hintergrund. Für Rückenwind sorgte außerdem, dass die Bank of England in den heimischen Kapitalmarkt eingegriffen hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken