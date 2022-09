Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX verliert vorbörslich nach Indikationen des Brokers IG knapp ein halbes Prozent und liegt damit nur noch knapp über der wichtigen 12.000 Punkte-Marke.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,92 Prozent auf 26.063 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,12 Prozent auf 3.059,10 Einheiten. In Hongkong muss der Hang Seng stellenweise heftige Verluste in Höhe von 2,48 Prozent auf 17.418,21 Punkte verkraften (Stand: 08:05 Uhr MEZ).

3. Heidelberg Materials schließt zeitweilige Produktionsstops nicht aus

Bei anhaltend hohen Energiekosten will der Chef von Heidelberg Materials (zuvor HeidelbergCement) zeitweilige Werksschließungen in Deutschland nicht ausschließen. Zur Nachricht

4. Tarifgespräche zwischen Volkswagen und IG Metall beginnen

Angesichts der Krisenlage rechnet die IG Metall mit schwierigen Tarifgesprächen für rund 125 000 Beschäftigte von Volkswagen. Es zeichneten sich zähe Verhandlungen mit Volkswagen (VW) ab, sagte der Bezirksleiter der Gewerkschaft, Thorsten Gröger, der Deutschen Presse-Agentur. Zur Nachricht

5. Credit Suisse muss Abgang von zwei Top-Managern verkraften

Bei der krisengeschüttelten Schweizer Bank Credit Suisse treten zwei Top-Manager von ihren Ämtern zurück. Es handele sich um den Co-Leiter des Bereichs Global Banking, Jens Welter, und den Chef der Global Credit Products, Daniel McCarthy, teilte Credit Suisse am Dienstag mit. Zur Nachricht

6. BGH befasst sich mit negativen Kritiken auf der eBay-Plattform

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Mittwoch (11.00 Uhr) mit der Frage, wie fundiert Kritik von Käufern und Käuferinnen auf der Internetplattform eBay sein muss. Zur Nachricht

7. Apple will Tempo bei iPhone-Produktion offenbar doch nicht erhöhen

Infolge einer fehlenden Nachfrage will Apple Kreisen zufolge die Produktion seiner neuen iPhone-Reihe nun doch nicht erhöhen. Apple lehnte eine Stellungnahme ab. Zur Nachricht

8. Commerzbank muss bei polnischer Tochter weitere Vorsorge treffen

Die Commerzbank AG muss die Vorsorge bei ihrer polnischen Tochter mBank erhöhen. Trotz der neuerlichen Belastungen von 490 Millionen Euro in Polen hält das Frankfurter Geldhaus aber an seinem Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2022 fest, wie die Commerzbank mitteilte. Zur Nachricht

9. Die Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind wie schon in den letzten Handelstagen auch am Mittwoch rückläufig. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,80 US-Dollar.

10. Der Euro sackt erneut auf tiefstes Niveau seit 20 Jahren ab

Der Euro fiel am Mittwochmorgen auf 0,9544 US-Dollar. Nach wie vor setzt der starke Dollar viele andere Währungen unter erheblichen Druck. Die US-Währung erhält Auftrieb von der allgemein unsicheren Lage, da sie als weltweite Reservewährung gilt.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com