Angst vor globaler Rezession: DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tarifverhandlungen zwischen VW und IG Metall -- Credit Suisse verliert zwei Top-Manager -- eBay im Fokus

Angesichts der vielfältigen Krisenerscheinungen hält die Verlustserie des deutschen Aktienmarktes an. Der GfK-Konsumindex fiel auf ein Rekordtief und zeigte damit die enorme Zurückhaltung der Konsumenten angesichts der Inflation und den Leitzinserhöhungen an. Börsenbeobachter rechnen damit, dass der DAX heute die runde 12.000 Punkte-Marke testet. Sollte diese nicht halten, drohten weitere Kursverluste.

Nach dem schwachen gestrigen Handelstag dürfte damit das Börsentrauerspiel einen weiteren Akt erhalten. Die Anleger in Europa fassen Aktien derzeit nicht einmal mit dem spitzen Finger an, die Stimmung ist extrem pessimistisch. Die Leitzinserhöhungen dämpfen nämlich nicht nur die Konjunkturlage, sondern machen auch andere Anlageklassen vermehrt attraktiver.

Anleger agierten im Umfeld hoher Inflationsraten und steigender Zinsen derzeit besonders vorsichtig. Auch eine kurzzeitige Erholung könne daher noch nicht als Signal einer Wende gesehen werde, so Christian Henke von IG Markets gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Vor allem befürchten die Anleger eine harte Landung der US-Wirtschaft", so der Marktkenner.

Der Dow Jones baute seine Gewinne zunächst deutlich aus, geriet im späteren Handelsverlauf aber in den Abwärtssog und verlor schlussendlich 0,42 Prozent auf 29.136,90 Punkte. Der NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone zwar verteidigen und mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 10.829,50 Zählern schließen, dabei blieb er aber weit unter seinen Tageshöchstständen.

Anleger an der Wall Street zeigten sich am Dienstag erneut unentschlossen.

Die Märkte Asiens verlieren zur Wochenmitte an Wert.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,95 Prozent auf 26.054,79 Punkte (Stand: 08:05 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,12 Prozent auf 3.059,10 Einheiten. In Hongkong muss der Hang Seng stellenweise heftige Verluste in Höhe von 2,48 Prozent auf 17.418,21 Punkte verkraften.

An den wichtigsten Börsen in Fernost setzt sich der Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Besonders heftig fällt erneut der Aktienmarkt in Hongkong. Die schwachen Vorgaben aus den USA belasten. Es verdichten sich immer mehr die Anzeichen, dass die globale Wirtschaft in eine Rezession abgleitet. Wie in den letzten Tagen vermehrt deutlich wurde, ist das oberste Ziel der meisten Notenbanken die Inflationsbekämpfung - ein wirtschaftlicher Abschwung wird bei den offensiven Leitzinserhöhungen in Kauf genommen.