Kryptobörse EDX Markets will Investoren Bitcoin mit Kompetenzen im traditionellen Finanzmarkt schmackhaft machen

• EDX Markets arbeitet für Kryptobörse mit Finanzgrößen zusammen• Schnellere Transaktionen und niedrigere Kosten versprochen• Nur ausgewählte Token handelbar

EDX Markets will Kryptomarkt erobern

Es ist ein neuer Stern am Krypto-Himmel aufgetaucht: Mit der Handelsplattform EDX Markets (EDXM) gesellt sich ein weiterer Anbieter für Transaktionen von Bitcoin & Co. zu den Mitbewerbern Coinbase und Binance. "EDXM ist eine neue Plattform für den Handel mit Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten, die bewährte Technologie mit den besten Praktiken der traditionellen Finanzmärkte kombiniert", verspricht das Unternehmen auf seinem Internetauftritt. "Durch die Zusammenarbeit führender Finanzunternehmen - darunter Retail-Broker, globale Market Maker und Risikokapitalfirmen - gewährleistet EDXM einen besseren Zugang, mehr Transparenz, mehr Sicherheit und einen regelkonformen Handel mit digitalen Vermögenswerten."

Experten aus der Finanz- und Kryptobranche

Der Handelsplatz will damit seine Kompetenzen aus dem traditionellen Finanzwesen in die Welt der Kryptowährungen überführen. Zwar handelt es sich bei EDX Markets noch um ein junges Unternehmen, für den baldigen Start der Börse hat man sich aber Größen der Finanzbranche sichern können. So steht Jamil Nazarali, der zuvor als Global Head of Business Development bei Citadel Securities tätig war, als CEO an der Spitze von EDXM. CTO Tony Acuña-Rohter hatte seine neue Position zuvor auch bei ErisX inne. Darüber hinaus habe man weitere Kollegen eingestellt, die zuvor entweder in der Kryptobranche oder dem Finanzdienstleistungssektor arbeiteten, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

EDXM verspricht "hochliquides Kryptowährungsökosystem"

Im Vergleich zu bereits bestehenden Kryptobörsen will EDX Markets Anlegern attraktivere Investitionen ermöglichen. Dies soll durch ein "hochliquides Kryptowährungsökosystem" garantiert werden, welches die "Liquidität von mehreren Market Makern aggregiert, um die Spreads zu reduzieren und die Transparenz zu verbessern". Durch die Zusammenarbeit mit seinen Partnern will EDX Markets Krypto-Investoren schnellere Transaktionen zu geringeren Kosten ermöglichen, als es bei Mitbewerbern der Fall wäre.

Crème de la Crème der Finanzbranche als Partner

Zwar arbeitet der Kryptoneuling dazu mit Giganten aus der Finanzbranche wie Charles Schwab, Citadel und Fidelity zusammen, wie es in der Ankündigung heißt, dennoch operiere EDX Markets unabhängig als eigenständiges Unternehmen. Die Technologie der neuen Kryptobörse stammt außerdem von der unabhängigen Aktienhandelsplattform Members Exchange (MEMX). "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit EDXM bei diesem wichtigen und innovativen Projekt", erklärte MEMX-CEO Jonathan Kellner im Rahmen der Zusammenarbeit. "Dies markiert ein neues Kapitel für MEMX, da wir unsere skalierbare Markttechnologie auch anderen Anlageklassen und Marktbetreibern zugänglich machen."

Zum Start nur wenige Kryptowährungen handelbar

Zum Start der Plattform will man aber nur "eine Handvoll Token" anbieten, wie Nazarali kürzlich gegenüber "CoinDesk" erklärte. "Wir werden sehr konservativ sein in Bezug auf die Token, die wir handeln", gab er im Interview zu verstehen. Indem man etwa auf den Handel mit Token verzichtet, die von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) als Wertpapiere deklariert werden könnten, wolle man sich vor behördlicher Aufsicht schützen. Zu den Kryptowährungen im EDXM-Portfolio werde aber auf jeden Fall der Bitcoin gehören, versprach Nazarali.

Kein direkter Zugang für Privatanleger

Können laut Pressemitteilung zwar sowohl institutionelle Investoren als auch Kleinanleger an der Members Exchange handeln, müssen private Investoren auf den Kryptohandel via EDX Markets verzichten. Dennoch sei eine Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern geplant, die ihren Privatkunden wiederum den Zugriff auf Kryptowährungen ermöglichen können, die auf der Plattform gehandelt werden. "Die Realität ist, dass man so oder so einen Vermittler haben wird", gab der EDXM-CEO zu bedenken. er. "Wir werden den besten Preis auf dem Markt von Market Makern nehmen und ihn mit den eingehenden Kundenaufträgen abgleichen."

"Großartige Entwicklung für den Markt"

Dass derzeit auch andere große Marktakteure der Wall Street auf den Kryptomarkt drängen, um ebenfalls ein Stück vom Kuchen abzubekommen, sieht Nazarali jedoch nicht kritisch. "Dies ist eine großartige Entwicklung für den Markt", so der Unternehmensleiter. "Es wird mehr institutionelle Akteure anlocken und wir begrüßen das." Damit reagierte er auf die Neuigkeit, dass die US-amerikanische Tech-Börse NASDAQ ankündigte, institutionellen Kunden Verwahrungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbieten zu wollen. Aufgrund des Geschäftskonzepts des Handelsplatzes sehe man darin jedoch keine Konkurrenz zum eigenen Produkt.

Redaktion finanzen.net

