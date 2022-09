Musks Service-Offensive: Wann Tesla-Fahrer Anspruch auf 100 US-Dollar Kompensation haben

• Werksatt-Termine via App• Kommunikation zwischen Kunde und Tesla ist komplett digitalisiert• Verbesserungen im Service als "Software-Problem"?

Tesla-Fahrer haben die Möglichkeit, über eine App direkt mit dem Unternehmen zu kommunizieren. Sowohl Werkstatt-Termine als auch Ferndiagnosen oder "Over-the-Air"-Software-Updates sind mit der Smartphone-Applikation möglich. Genau um diese Kommunikation ging es einem Tesla-Fahrer in seiner Beschwerde via Twitter, die der Tesla-Chef persönlich aufgriff: Kurzfristig wurde sein Werkstatt-Termin abgesagt, da die benötigten Ersatzteile nicht lieferbar waren.

So Tesla gets to charge me $100 to change my appointment 24 within 24 hours, but this appointment has been scheduled for 2 weeks and they’re just now telling me this? Service needs to be addressed. pic.twitter.com/WvwYsbRYhn