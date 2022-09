Verbraucher aufgepasst - Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2022

• Der Impfstatus ändert sich zum 1. Oktober• Mindestlohn wird auf zwölf Euro erhöht• Gasumlage startet im Oktober

Neue Corona-Regelungen

Wie die Bundesregierung erklärt, soll ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 ein neuer Rechtsrahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen gelten. So gelten bundesweit spezifische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr, eine Masken- und Testnachweispflicht für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie eine Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten in Arztpraxen. Weitergehende Maßnahmen bleiben den einzelnen Bundesländern überlassen.

Wie die Deutsche Apotheken Zeitung (DAZ) außerdem berichtet, hat die Bundesregierung beschlossen, die erleichterten Arzneimittelabgaberegeln bis zum 7. April 2023 zu verlängern. Daneben sollen Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte weiterhin bis zum 30. März 2023 dazu berechtigt sein, Impfungen gegen COVID durchzuführen.

Außerdem ändert sich der Impfstatus zum 1. Oktober. Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erklärt, gilt man ab Oktober nur dann als vollständig geimpft, wenn man entweder drei Einzelimpfungen nachweisen kann (die letzte Einzelimpfung muss dabei mindestens drei Monate nach der zweiten Einzelimpfung erfolgt sein) oder zwei Einzelimpfungen nachweisen kann und zusätzlich vor einer der beiden Impfungen nachweislich (PCR- oder Antikörpertest) angesteckt wurde oder man sich nach der Impfung infiziert hat (PCR-Test als Nachweis).

Mindestlohn sowie Verdienstobergrenze für geringfügig Beschäftigte und Minijobber werden erhöht

Wie die Bundesregierung weiter berichtet, soll ab dem 1. Oktober auch der Mindestlohn steigen. Dieser liegt demnach ab Oktober bei zwölf Euro pro Stunde. Mit der Erhöhung des Mindestlohns steigt auch die Verdienstobergrenze für geringfügig Beschäftigte und Minijobber, damit eine Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zum Mindestlohn möglich ist. Diese wird im Oktober von 450 Euro auf 520 Euro im Monat erhöht. Außerdem steigt auch die Verdienstobergrenze von Midijobbern von 1.300 Euro auf 1.600 Euro.

Das wird teurer

Da die Gas-Importeure aufgrund des Kriegs in der Ukraine unterstützt werden müssen, um die hohen Beschaffungskosten für Gas auszugleichen, startet im Oktober die Gasumlage. Hierbei werden die höheren Kosten für die Beschaffung des Gases umgelegt, was für den Verbraucher bedeutet, dass die Gaspreise steigen. Die Gasumlage soll zunächst 2,4 Cent betragen und bis zum 1. April 2024 bei allen Gasverbrauchern erhoben werden. Ob die Gasumlage jedoch nach der Verstaatlichung von Uniper noch so wie geplant umgesetzt wird, ist aktuell unklar. Die Bundesregierung soll Berichten zufolge an einer schnellen Lösung zur Abschaffung. Um die Verbraucher jedoch auch zu entlasten, senkt die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch bis zum 31. März 2024 von 19 Prozent auf sieben Prozent.

Außerdem müssen sich Telekom-Kunden auf teurere Festnetzanschlüsse einstellen. Demnach erklärt das deutsche Telekommunikationsunternehmen, dass die Grundgebühr für den analogen Festnetzanschluss "Call Start" von monatlich 21,95 Euro auf 23,95 Euro steigt. Die Gebühr für den älteren Tarif "Call Start (4) / Standard (m)" aus dem Jahr 2008 steigt ebenfalls um zwei Euro von monatlich 18,95 Euro auf 20,95 Euro.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: ER_09 / Shutterstock.com, Romolo Tavani/iStock