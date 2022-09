Santander-Aktie trotzdem schwächer: Santander legt neues Rückkaufprogramm auf - Zwischendividende wird ausgeschüttet

Wie die spanische Bank Santander am Dienstagabend weiter mitteilte, will sie eine Zwischendividende in Höhe von 5,83 Cent je Aktie ausschütten.

Zurückgekauft werden sollen Aktien in der Größenordnung von etwa 20 Prozent des bereinigten Gewinns im ersten Halbjahr. Beginnen soll der Rückkauf nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Die Zwischendividende entspricht auch etwa 20 Prozent des bereinigten Halbjahresgewinns. Ausgezahlt werden soll sie ab dem 2. November. Aktionäre, die die Aktie bis 28. Oktober halten, sind dividendenberechtigt.

Die Maßnahmen sind Teil der Politik der Bank, die darauf abzielt, 40 Prozent des bereinigten Gewinns des Unternehmens an die Aktionäre auszuschütten.

Die Santander-Aktie sinkt an der Börse in Madrid zwischenzeitlich um 0,56 Prozent auf 2,4175 Euro.

Von Ed Frankl

BARCELONA (Dow Jones)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com