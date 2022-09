Newcore Gold-CEO Luke Alexander: Gold aktuell unterbewertet - "aggressive Bewegung nach oben" erwartet

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

• Leitzinsanhebungen und starker US-Dollar setzen Goldpreis unter Druck Gold laut Newcore Gold-CEO Luke Alexander derzeit unterbewertet• Höhere Investitionsausgaben belasten Goldminen-Unternehmen

Leitzinserhöhungen setzen Goldpreis unter Druck

In den letzten zwölf Monaten ging es für den Goldpreis um 7,4 Prozent runter. Seit Jahresbeginn büßte der Goldpreis 10,66 Prozent an Wert ein und notierte zuletzt noch bei 1.627,15 US-Dollar (Stand: 27.09.2022).

Unter Druck geriet der Goldpreis unter anderem wegen der Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Davon nahm die US-Notenbank in diesem Jahr bereits fünf vor. Erst kürzlich erfolgte die dritte Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte in Folge, weitere Zinsschritte sind zu erwarten. Luke Alexander, CEO und Präsident von Newcore Gold, einem in Vancouver ansässigen Goldminenunternehmen, erklärte gegenüber KITCO News, dass sich der US-Dollar weiterhin gut entwickeln dürfte, wenn die Fed die Zinsen anhebt, was einen "Überhang des Goldpreises" bedeuten würde.

Gold laut Luke Alexander unterbewertet

Wenn sich der Verbraucherpreisindex und die Erwartungen für den US-Dollar jedoch abschwächen würden, dürfte das laut Alexander den Goldpreis stärken. Seiner Meinung nach könnte es für den Goldpreis sogar "eine sehr aggressive Bewegung nach oben" geben. Gold ist Alexander zufolge "unterbewertet in Bezug auf die Dynamik", die er in den nächsten sechs Monaten sieht. Dabei bezieht er sich auf die allmählich nachlassende US-Inflation und die Spannungen, die es weiterhin auf der ganzen Welt gibt. "Sobald sich diese Erwartungen ändern, beginnt normalerweise die Entwicklung von Gold", so Alexander.

Goldminen-Unternehmen mit Underperformance

Als Hauptgründe dafür, dass die Goldminen-Unternehmen in diesem Jahr bisher so schlecht abgeschnitten haben, während der Goldpreis laut KITCO News-Moderator David Lin in diesem Jahr nur leicht nachgegeben habe, nennt der Newcore Gold-CEO enttäuschende Einnahmen und die Inflation bei den Investitionsausgaben. Einige Unternehmen haben laut Alexander mit ihren Zahlen nicht überzeugen können und die Erwartungen für ihre Investitionsausgaben anheben müssen. Das habe den Anlegern Sorgen um den Einfluss der Inflation auf diese Unternehmen bereitet. Daraufhin hätten sie die Aktien verkauft, um an der Seitenlinie zu warten, bis sie ein besseres Verständnis dafür haben, wie sich die Inflation auf diese einzelnen Unternehmen auswirkt. Das habe laut Alexander einen Einfluss auf den gesamten Sektor gehabt.

CEO optimistisch für Newcore Gold

Für das eigene Unternehmen, Newcore Gold, zeigt sich der CEO zuversichtlich. Im Interview erklärte er, dass die Tätigkeit in Ghana dem Unternehmen dabei geholfen habe, die steigenden Kosten im gesamten Bergbausektor zu bewältigen: "Der Cedi, die Währung in Ghana, hat gegenüber dem US-Dollar tatsächlich an Wert verloren". Da einige Ausgaben von Newcore Gold auf Cedi laufen, habe das Unternehmen so "einen natürlichen Inflationsausgleich als Folge der schwächelnden Landeswährung" gehabt. "Wenn sich der Markt erholt und wir sehen, dass Investoren wieder in den Sektor zurückkehren, denke ich, dass wir eine Outperformance erzielen werden", so Alexander.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Newcore Gold Ltd Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Newcore Gold Ltd Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Newcore Gold Ltd Registered Shs

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com, Bulent camci / Shutterstock.com