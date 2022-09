Hennessy Paradis Gold Edition: BlockBar bringt limitiertes Hennessy-NFT auf den Markt

• Die Hennessy Paradis Golden Edition ist nur 500 mal erhältlich• Das NFT wurde von der dänischen Künstlerin Veneda Carter erstellt• BlockBar löst ein Problem für Spirituosensammler

Hennessy bringt limitierten Cognac mit NFT auf den Markt

Die Cognac-Brennerei Hennessy ist unter den Luxus-Spirituosen-Herstellern ein bekannter Name. Nun bringt das französische Unternehmen zusammen mit BlockBar den Hennessy Paradis Golden Edition in limitierter Auflage auf den Markt, der mit einer goldenen Karaffe und einem exklusiven NFT-Kunstwerk einhergeht. Der Cognac ist zunächst für 2.500 Ethereum in der Größe 70cl erhältlich.

We are excited to announce our exclusive drop of @Hennessy Paradis Golden Edition, created exclusively for https://t.co/6NSFBB2VTT!



This drop will be available in two parts. The first, dropping on September 23rd, is the 70cl decanters.



500 limited editions at $2,500 each🥃👇 pic.twitter.com/n7pVFPXjwt - BlockBar (@BlockBar) September 20, 2022

Im Dezember soll schließlich der Verkauf der Magnum-Version (150cl) starten, zu der Besitzer der 70cl-Flasche einen früheren Zugang bekommen sollen. Wie BlockBar auf der eigenen Website erklärt, sollen mehr Informationen dazu im November folgen. Insgesamt wurden die auf 500-Stück limitierten Flaschen seit dem Drop am 23. September bereits 23 mal verkauft (Stand 26.09.2022). Laut Angaben der Shopseite lassen sich bei dem Cognac exotische Früchte und Honig herausschmecken sowie blumige Noten von getrockneten Rosen und intensive Noten von roten Früchten und Gewürzen erreichen. Außerdem hätte der Cognac einen kraftvollen und anhaltenden Abgang.

Das Hennessy-NFT

Das NFT wurde von der in Kopenhagen geborenen Künstlerin Veneda Carter kreiert. Nach ihrem Umzug in die USA war sie Chefstylistin bei YEEZY und begann sich mit Schmuckdesign zu beschäftigen. Ihre Arbeit zeichnet sich unter anderem durch ihre Faszination und Liebe zu Goldnuggets aus. Hennessy entschied sich bei diesem Projekt für die Zusammenarbeit mit Carter, "um ein exklusives 3D-animiertes NFT-Kunstwerk einer ätherischen Wüstenlandschaft zu entwerfen, in der die Hennessy-Karaffe in ein goldenes Licht getaucht ist. Eine Hommage an den anmutigen Charakter des Hennessy-Dekanters und an das Konzept des schwebenden Moments der goldenen Stunde", erklärt BlockBar.

BlockBar und die Luxus-Spirituosen-NFTs

Hennessy ist jedoch nicht der einzige Spirituosen-Hersteller mit dem BlockBar kooperiert. So arbeitet die Plattform nach Angaben auf der Website außerdem mit populären Marken wie zum Beispiel Johnny Walker, Glenfiddich oder der Karuizawa Distillery zusammen. Dabei entspricht jedes zum Kauf angebotene NFT einer physischen Flasche. "BlockBar ermöglicht es den Verbrauchern, in hochwertige Spirituosen zu investieren und die Echtheit über die Blockchain nachzuweisen", heißt es auf der Webseite. Damit löst die Plattform ein langanhaltendes Problem in der immer größer werdenden Sammlerszene für Spirituosen, den Authentizitätsnachweis.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

