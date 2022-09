HeidelbergCement-Aktie verlustreich: Heidelberg Materials schließt zeitweilige Produktionsstops nicht aus

Sollten die Strompreise nicht wieder dauerhaft sinken, dann könnte es dazu kommen, "dass wir auch in Deutschland das eine oder andere Werk komplett vom Netz nehmen würden", sagte der Vorstandschef des Baustoffkonzerns, Dominik von Achten, vor Journalisten in Heidelberg. Kurzfristig sei eine Deckelung von Strom- und Gaspreisen nötig, um die energieintensiven Branchen zu entlasten. Nur so könne man der aktuellen Spekulation am Markt begegnen.

Derzeit lässt das bis vor kurzem als HeidelbergCement firmierende Unternehmen seine Mühlen gerne an Wochenenden laufen, wenn die Stromkosten geringer sind. In den Zementöfen fährt der Konzern den Einsatz von alternativen Brennstoffen wie Altreifen, Kunststoffabfällen oder Klärschlämmen nach oben, möglichst bis auf 100 Prozent, so von Achten.

Finanzchef Rene Aldach hat sich für das laufende Jahr bisher auf Mehrkosten für Energie in Höhe von 1 Milliarde Euro eingestellt. Ob es dabei bleibe, hänge auch davon ab, ob es gelinge, die Energiepreise zu deckeln, sagte er. 2021 hatte der Konzern Energiekosten von etwa 2,1 Milliarden Euro verzeichnet.

Die Aktien von HeidelbergCement müssen via XETRA zeitweise Einbußen in Höhe von 1,68 Prozent auf 40,31 Euro hinnehmen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement