Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Montagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 199,80 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 199,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 201,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 201,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.537 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 207,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 3,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 85,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 57,16 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,75 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,67 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Heidelberg Materials-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'