So entwickelt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

25.07.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 198,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 198,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 198,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 198,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 73.431 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 4,48 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 131,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus. Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht Heidelberg Materials-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight' DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

