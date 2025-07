Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag im Minusbereich

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 197,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 197,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 196,90 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 198,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.235 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 207,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 130,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,74 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,70 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

