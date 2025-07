Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 197,55 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 197,55 EUR nach. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 196,85 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 198,10 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.895 Stück gehandelt.

Am 10.07.2025 markierte das Papier bei 207,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,74 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Heidelberg Materials-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient