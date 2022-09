KION-Aktie nachbörslich dennoch stärker: S&P überprüft KION-Rating "BBB-" auf Herabstufung

Als Grund nannte S&P die schwache Entwicklung des Anbieters von Gabelstaplern und Lagertechnik im dritten Quartal. Diese beeinträchtige die Fähigkeit des Unternehmens, die Base-Case-Prognosen der Ratingagentur für 2022 zu erfüllen.

Im Rahmen der jüngsten Gewinnwarnung von KION haben die eingeschränkte Fähigkeit des Konzerns, steigende Rohstoffpreise an seine Kunden weiterzugeben, kostspielige Probleme in der Lieferkette und eine Cyber-Attacke bei einem seiner wichtigsten Zulieferer das Management veranlasst, für das dritte Quartal 2022 einen Nettoverlust in Aussicht zu stellen.

Die KION-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 3,42 Prozent höher bei 21,15 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: KION GROUP